Сборная России по футболу в июне сыграет товарищеские матчи с командами Венгрии и Чили. Встреча с венграми пройдет 5 июня в Будапеште. Матч со сборной Чили запланирован на 9 июня в Москве. Время начала матчей и стадион в российской столице, на котором состоится игра, станут известны позднее.

Новость была оставлена 8 марта 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.