Категория: Столица | 8 марта 2017 17:00
Четырех задержанных за попытку нападения на феминистический марш в Киеве отпустили из Шевченковского отдела полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает Hromadske.ua.
По словам Блищик, на всех составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое.подробнее
Новость была оставлена 8 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.