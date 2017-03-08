Четырех задержанных за попытку нападения на феминистический марш в Киеве отпустили из Шевченковского отдела полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает Hromadske.ua.

По словам Блищик, на всех составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое.подробнее