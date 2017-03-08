Марш за права женщин в Киеве: полиция отпустила задержанных
Категория: Столица | 8 марта 2017 17:00

   Четырех задержанных за попытку нападения на феминистический марш в Киеве отпустили из Шевченковского отдела полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает Hromadske.ua.

По словам Блищик, на всех составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое.подробнее

Новость была оставлена 8 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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