В этом году компания Google представит новую версию ОС Android, кодовое имя которой будет начинаться с буквы «О». Сегодня стало известно, что в ней планируется нового и интересного — информацию предоставили инсайдеры в Google.

Первым делом в Google Android O внедрили функцию Gboard Copy Less, которая позволит системе угадывать, в какое приложение пользователь намерен скопировать выделенный текст. Как именно работает данный алгоритм, пока неизвестно, но в точности его прогнозов пока что есть определенные сомнения. Также Google Android O обучат понимать наэкранные жесты во всех приложениях, в том числе и сторонних. К примеру, если вдруг вам срочно потребовалось открыть календарь, но на дисплее активно совершенно иное приложение, достаточно будет просто нарисовать пальцем на экране заранее настроенный жест, и календарь будет запущен.

Это один из многих примеров — подобное будет работать со всеми программами. Анонс Google Android O ожидается уже этой весной, точнее, в период с 17 по 19 мая — ее представят на шоу Google I/O, которое пройдет именно в эти дни. Нынешняя Google Android Nougat, она же Android 7, начала свое распространение в конце осени 2016 года, и за полгода ее доля превысила пока что лишь 2%.