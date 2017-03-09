Компания Getac с гордостью представила свой новейший планшетный компьютер MX50. А так как она не умеет делать скучные гаджеты, то этот аппарат выполнен в усиленном корпусе, а его целевой аудиторией являются сотрудники спецслужб.

Getac MX50 — это планшет, спроектированный с расчетом на использование в очень суровых для техники условиях, и потому он защищен от целого ряда факторов, включая пыль, воду, удары, падения, перепады температуры и много чего еще. Getac MX50 имеет сертификаты соответствия стандартам IP67, MIL STD 810G и MIL STD 461, а в его корпусе есть крепление к стандартной разгрузке MOLLE, так что в работе с ним обе руки могут быть свободны. А ваш Apple iPad так может?

Экран Getac MX50 скрыт под усиленным стеклом Gorilla Glass третьего поколения, и это IPS-панель на 5,7 дюйма по диагонали с яркостью 480 единиц и разрешением HD или 1280х720 пикселей. Поддерживается ввод при помощи пера и даже пальцами в перчатках. Стоимость Getac MX50 неизвестна, но в нее входят ОС Android, процессор Intel Atom Z8350 с четырьмя ядрами, SSD-драйв на 64 или 128 Гб, 2 Гб оперативной памяти, куча всяких сенсоров и батарейка на 4200 мАч. В бонус — microSD, GPS и две фотокамеры на 2 и 8 мегапикселей. Продажи столь брутального планшета стартуют этой весной.