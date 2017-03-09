В Китае состоялся релиз смартфона Samsung Galaxy S8, правда, ненастоящего. В продажу поступила его точная копия для тех, кто устал ждать оригинал, релиз которого вчера был перенесен на более поздний срок.

Настоящий Samsung Galaxy S8 увидит свет 28 апреля этого года, так что если нет желания ждать еще полтора месяца, то китайские интернет-магазины вам будут рады. Внешне мобильник очень похож на настоящий, ведь он создан на основе официальных фото и рендеров, уже давно гуляющих по сети, но есть определенные несущественные отличия, которые заметны даже при выключенном экране — во-первых, вместо порта USB-C используется microUSB, во-вторых, вспышка и сканер отпечатков пальцев на задней панели поменялись местами. Если же включить экран, то сразу становятся видны большие рамки сверху и снизу.

Параметры поддельного Samsung Galaxy S8 не сообщаются, равно как и его стоимость, но едва ли они будут совпадать с оригиналом. Настоящий S8 будет анонсирован в конце этого месяца и выйдет в двух версиях с экранами на 5,8 и 6,2 дюйма по диагонали. В обоих случаях соотношение сторон экрана составит 2:1, что позволит сохранить размеры по сравнению с S7, но сам дисплей немного увеличить. Собственно, именно по этой причине дактилоскоп переехал на заднюю панель корпуса. Экран 2:1 — это тренд 2017 года, начавшийся с уже анонсированного LG G6. Samsung Galaxy S8 станет заменой одновременно и S7, и Note 7 — последний, напомним, в настоящее время снят с производства.