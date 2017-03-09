«Барселона» обыграла «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира. К 88-й минуте каталонцы выигрывали 3:1, для выхода в следующую стадию им нужно было забивать трижды. Дубль оформил Неймар (88-я, 91-я минута), решающий мяч на 95-й минуте забил Серхио Роберто.

Новость была оставлена 9 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.