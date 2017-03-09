Дортмундская «Боруссия» разгромила португальскую «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира. Встреча состоялась 8 марта в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Первый матч остался за португальцами — 1:0. Хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамейянг

Новость была оставлена 9 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.