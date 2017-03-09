Компании Sony и Microsoft снизили стоимость своих игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One на территории России. Это напрямую связано с укреплением рубля, которое, правда, было весьма скоротечным, так что следует поспешить с покупкой консоли, пока цены не выросли вновь.

Hа момент релиза Sony PlayStation 4 в конце 2013 года эта приставка стоила 19000 рублей за версию с винчестером на 500 Гб, но стабильность экономики, случившаяся год спустя, повысила ее стоимость аж до 28000 рублей, что не могло не сказаться на ее продажах. Теперь же новую Sony PlayStation 4 можно купить за 17000 рублей, что является весьма выгодным предложением. Но будем смотреть правде в глаза — основной причиной демпинга является отнюдь не укрепление рубля, а выход компактной и Pro-версий этой консоли, плюс возраст берет свое — оригинальной PS4 уже почти четыре года.

Аналогичная ситуация и с Microsoft Xbox One: данная приставка поступила в продажу одновременно с четвертой «Сонькой» и стоила на то момент 23000 рублей без Kinect в комплекте, но зато с винчестером на 500 Гб. В настоящее время эту консоль можно купить за 17500 рублей. Но тут следует быть внимательным, поскольку многие розничные сети продают приставки, ввезенные в страну без соответствующих документов. Это означает, что на них не действует гарантия, хотя работать они будут без каких-либо ограничений функционала.