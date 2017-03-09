В этом году интернет-магазину GearBest исполняется три года, и это событие он никак не мог оставить без внимания. Весь свой опыт по проведению десятков и даже сотен акций, накопленных за эти три года, он вложил в новую супер-распродажу, посвященную своему юбилею.

Онлайн-мероприятие состоит из нескольких различных этапов. Все начнется уже 9 марта, и каждый из вас сможет купить смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую технику с большой скидкой. В списке также есть квадрокоптеры, экшен-камеры, ТВ-приставки, умные часы, роботы-пылесосы, светотехника, товары для автомобиля и все то, что может пригодиться каждому из нас, и что в России стоит непомерно дорого. Здесь же не только низкие цены, но еще и скидки плюс бесплатная доставка в пределах нашей страны.

Но это лишь первый этап распродажи, и продлится он с 9 по 14 марта. За ним сразу же последует второй, еще более эпичный – скидки на гаджеты составят до 70%, и выбор обещает быть поистине широким – 20 категорий товаров на любой вкус, так что это своего рода Черная пятница, которая будет длиться целых четыре дня! Срок проведения этого этапа распродажи – с 14 по 18 марта включительно. Скидки будут настолько большими, что повергнут вас в шок! К примеру, если вы давно мечтаете о продвинутом ноутбуке Xiaomi Air 12, то в рамках этой акции он станет вашим всего за $500.

После любой знатной вечеринки всегда устраивается афтерпати, и мероприятие от GearBest – не исключение. 20 марта вас ждет эпичная битва брендов – товары от 20 известных производителей с мировым именем, цены на многие из которых будут снижены до всего лишь $1. Все эти события будут сопровождаться горячими флеш-распродажами – с 9 по 20 марта в 19.00 по Москве ежедневно вам будут доступны 8 товаров по сверхнизким ценам. У вас есть шанс стать обладателем современного устройства по столь низкой цене, которую вы не найдете более нигде, так что советуем не упускать эту возможность!

Но даже это еще не все, потому как если отмечать день рождения, так делать это с размахом! GearBest проведет три юбилейные лотереи, в каждой из которых у вас будет три попытки выиграть ценный приз – смартфон Vernee Apollo Lite или Ulefone Metal, а также планшет Teclast X16 Plus. Более того, есть возможность принять участие в розыгрыше в четвертый раз – для этого достаточно разместить ссылку на акцию в социальных сетях и поделиться ею с друзьями.

Специально для посетителей из России GearBest проведет отдельную лотерею, принять участие в которой сможет каждый покупатель. Укажите номер последнего заказа в магазине – и вы в игре! Получите шанс стать обладателем мощного мобильника, геймерских наушников или стильного и полезного фитнес-трекера!

Если же вам и этого мало, то GearBest приготовил еще ряд мероприятий: флеш-игру, где нужно зажигать свечи на праздничном торте, виртуальные мешки с подарками, в которых прячутся очень ценные призы. Стоимость этих мешков всегда ниже находящихся в них гаджетов. Также будет организован юбилейный купонопад – интернет-магазин подарит массу промокодов для совершения покупки со скидкой уже после завершения всех празднований. И все это в период с 9 по 20 марта 2017, так что участвуйте и выигрывайте!