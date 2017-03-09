Состоялся официальный анонс смартфона BlackBerry Aurora, разработанного китайской компанией TCL. Аппарат уже доступен для предзаказа в Индонезии, но пока неизвестно, когда он появится в других странах, и появится ли вообще.

BlackBerry Aurora — это представитель среднего класса, а если посмотреть на его экран, то он и вовсе кажется бюджетным, потому как HD-разрешение уже начало устаревать, а тут оно еще и на экране с диагональю 5,5 дюйма, так что все будет очень крупно. В смартфон интегрирован процессор Qualcomm 425, тоже далеко не самый современный, хотя и с частотой 4х1,4 ГГц, но при этом есть сразу 4 Гб оперативной памяти и слот microSD до 256 Гб, который дополняет ROM объемом 32 Гб.

Главной особенностью BlackBerry Aurora, по сути, является его основная фотокамера с матрицей на 13 Мп, двойной светодиодной вспышкой и фазовым автофокусом, которая располагает продвинутым ПО с возможностью тонкой ручной регулировки настроек. Фронталка снимает в разрешении 8 Мп, и у нее всех этих полезностей уже нет. BlackBerry Aurora наделен двумя SIM-слотами и поддержкой сетей LTE, к тому же на него установлена ОС Android 7 с приложением BlackBerry Hub. АКБ здесь имеет емкость 3000 мАч, с которой смартфон весит 178 граммов при толщине 9 миллиметров. BlackBerry Aurora выйдет в золотом, черном и серебристом цветах корпуса и будет стоить в районе 260 долларов США.