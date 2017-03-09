В Киеве 15-летний подросток ограбил цветочный киоск почти на 3200 грн, чтобы подарить девушке розы. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Происшествие произошло в подземном переходе возле станции метро Нивки. Дождавшись, пока продавцы отвлеклись, молодой.подробнее