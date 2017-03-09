Категория: Столица | 9 марта 2017 17:00
В Киеве 15-летний подросток ограбил цветочный киоск почти на 3200 грн, чтобы подарить девушке розы. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Происшествие произошло в подземном переходе возле станции метро Нивки. Дождавшись, пока продавцы отвлеклись, молодой.подробнее
Новость была оставлена 9 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.