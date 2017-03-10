В четверг, 9 марта, столичный метрополитен в честь Дня рождения Тараса Шевченко организовал социальную акция для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.Акция заключалась в том, что каждый пассажир, продекламировавший стихи Шевченко, получал возможность проехаться в подземке.подробнее

Новость была оставлена 10 марта 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.