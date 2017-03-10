Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал ситуацию с ухудшением состояния здоровья россиянина Хабиба Нурмагомедова, экстренно сгонявшего вес к их несостоявшемуся в рамках шоу UFC 209 бою. Американец назвал Нурмагомедова толстяком и посоветовал ему или похудеть, или перейти в полусредний вес.

Новость была оставлена 10 марта 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.