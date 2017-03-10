Руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) отвергло предложение допустить российских спортсменов к отбору на Паралимпиаду 2018 года в Пхенчхане. Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин отметил, что россиянам запретили участвовать в квалификации под нейтральным флагом.

Новость была оставлена 10 марта 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.