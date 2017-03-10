Индийская компания Micromax представила на российском рынке новый смартфон с Q4260 Canvas Juice A1 plus. Данная модель ориентирована сразу на несколько категорий потенциальных покупателей – на тех, кому нужен стильный смартфон, тех, кто ищет что-то оригинальное в дизайне и тех, кому нужен мобильник, который не надо заряжать каждый день.

По красоте и дизайну к Micromax Q4260 Canvas Juice A1 plus вопросов не возникает – выглядит все очень стильно и дорого, и даже присутствует некий элемент брутальности в виде текстурированной рамки корпуса из пластика soft touch, но батарея-то и ее возможности скрыты от глаз.

Сегодня Micromax Q4260 Canvas Juice A1 plus у нас на тесте, и мы попробуем разобраться на что способен этот смартфон, оцененный на момент написания статьи в 9000 рублей. Только в дальнейшем будем использовать сокращенное название Micromax Q4260 – уж слишком долго произносить все остальное. Смартфон предоставлен для тестирования интернет-магазином Buyon.ru и монобрендовым магазином Micromaxstore.ru.

Упаковка

Коробка с Micromax Q4260 отличается от тех, в которых продается 90% современных смартфонов от индийского вендора – она выполнена в духе упаковки от Micromax AQ5001, побывавшего у нас на тесте в летом 2015 года, и это хорошо, поскольку она производит приятное впечатление и выглядит дорого.

Упаковка здесь двойная: поверх основной коробки есть еще дополнительная, на которой есть фото устройства со всех стратегически важных ракурсов, хотя и не до конца верное – мобильник изображен в темно-сером цвете, тогда как на тест нам передали золотистую версию.

Снизу есть средней полноты перечень спецификаций смартфона, а также перечислены все его основные достоинства, на которые следует обратить внимание при выборе нового средства связи именно в пользу данной модели. В общем и целом информативность упаковки очень неплоха, разве что с цветом гаджета немного ошиблись.

Комплектация

Набор аксессуаров, в комплекте с которыми поставляется новый Micromax Q4260, вполне можно считать расширенным. К стандартному наполнению можно отнести, разве что, дата-кабель, инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон.

В дополнение к этому есть еще одна инструкция, намного более краткая на случай, если покупатель не осилил первую, а также наушники, зарядное устройство и пленка на экран.

Мы вынесли это в отдельный список потому, что наушники здесь – это не простые вкладыши, а вполне неплохие затычки с амбушюрами среднего диаметра, а зарядное устройство выдает сразу 2 ампера вместо стандартного 1 ампера, так что батарейка будет заряжаться существенно быстрее.

Что же до пленки, то она здесь идет отдельно от смартфона, так что ее придется клеить самостоятельно.

Характеристики

Сведения о начинке перед Micromax Q4260 перед покупкой можно узнать на официальном сайте или на коробке, но в этих источниках информации мало. Мы нашли более подробный перечень в «Яндекс.Маркете», плюс немного дополнительных сведений есть в инструкции по эксплуатации, той, что подробная, а не краткая.

— экран: 5 дюймов, IPS, 1280х720 пикселей;

— процессор: MediaTek MT6737V, 4 ядра, 1,27 ГГц;

— память: 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— ОС: Android 6.0 Marshmallow, штатный интерфейс;

— работа в сетях: GSM, 3G, LTE;

— фотокамеры: основная 8 Мп, фронтальная 5 Мп;

— слоты: 2хSIM, microSD;

— проводные интерфейсы: microUSB 2.0, 3,5 мм;

— беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS, FM;

— аккумулятор: несъемный, 4000 мАч, 1000 часов ожидания, 20 часов разговоров;

— дополнительные особенности: сканер отпечатков пальцев;

— размеры: 144х72х10 мм;

— вес: 167 граммов.

Из этого перечня видно, что основными конкурентными преимуществами рассматриваемого смартфона являются его аккумулятор и встроенный дактилоскоп. Все остальное в той или иной компоновке встречается и в других мобильниках, и несколько удивило наличие всего лишь 1 Гб оперативной памяти. Это уровень аппаратов за 6-7 тысяч рублей, но наш сегодняшний гость стоит существенно дороже.

Внешний вид

Над экстерьером нового Micromax Q4260 старались, это видно сразу, но его дизайн явно не был создан с нуля – очень похоже выглядит модель Micromax Q465, даже оттенок корпуса один в один совпадает.

Тем не менее, свои особенности у этого аппарата есть, и их немало: чего стоит один только область экрана, который в выключенном состоянии смотрится поистине шикарно – боковые рамки отсутствуют полностью. Обязательно приплюсуем к нему мощную рамку корпуса из черного пластика soft touch с интересной текстурой поверхности для удобства хвата и добавим хоть и частично, но все же металлическую заднюю крышку корпуса.

Micromax Q4260 выглядит очень дорого – на уровне смартфонов за 15-20 тысяч рублей, а то и дороже. Этому способствует и 2,5D-стекло на лицевой панели, и хромированный кант вокруг сканера отпечатков пальцев, вспышки и основной камеры, а также трехмерный логотип Micromax на задней панели и крупная сетка динамика. Дизайн в сумме – на пять с плюсом, особенно в золотом исполнении.

Но ровно до тех пор, пока выключен экран. Как только он заработает, сразу становятся видны даже не довольно большие по современным меркам рамки экрана.

Эргономика

Micromax Q4260 отлично лежит руке – него шероховатая задняя панель из металла, текстурированная окантовка всего корпуса и солидный вес. Все это не дает ему выскальзывать, а его масса добавляет ощущение надежности и монолитности. Аппарат крепко сбит, не скрипит, не люфтит и не звякает боковыми кнопками во время эксплуатации. Кнопки эти, кстати, помещены на правый торец, где им и положено быть.

Верхняя грань корпуса смартфона отдана под вход для наушников и слот microUSB, на нижней грани размещен одинокий микрофон, а сзади, сверху вниз, видим основную фотокамеру, одиночную вспышку, сканер отпечатков пальцев и сетку динамика.

На лицевой панели, помимо экрана, есть разговорный динамик, фотокамера и стандартные сенсоры, а вот на сенсорных кнопках управления производитель явно решил сэкономить, и они выводятся на экран, в результате чего его нижняя рамка не самых компактных размеров остается вообще незадействованной. И это в телефоне с претензией на имиджевость.

И еще один просчет по эргономике: задняя крышка Micromax Q4260, приятная на ощупь и металлически-прохладная, очень крепко сидит на своем месте и так просто сниматься не собирается. Снимать крышку нужно строго при помощи медиатора или пластиковой карты – ни в коем случае не пытайтесь сделать это при помощи ногтей, иначе ближайшему маникюрному салону прибавится работы, а у вас убавится настроения и денег.

Под крышкой можно увидеть больших размеров аккумулятор, привинченный к корпусу сразу четырьмя болтами для пущей надежности. Он несъемный, и потому карты можно менять на горячую – здесь есть три раздельных слота, один под microSD и два под microSIM. В нижней части виден один динамик стандартных размеров.

Экран

О минусах экрана мы уже поговорили – у него большие рамки и виртуальные кнопки управления, так что теперь поговорим о плюсах, тем более что их много. В первую очередь это матрица IPS, которая здесь вполне честная и обеспечивает хорошие углы обзора.

Выцветание дисплея имеет место быть, так как Micromax Q4260 это далеко не флагман, но оно проявляется лишь при очень экстремальных, почти 180-градусных углах обзора, так что этим можно пренебречь. Цветность экрана вполне достойная, цвета в очень сочные, но не кислотные, как на AMOLED. Яркость подсветки на уровне: в помещении 25-35% хватает за глаза, но на солнце дисплей даже при максимальной яркости темноват, хотя и вполне читабелен.

В целом экран производит приятное впечатление, если не обращать внимание на широту рамок и виртуальные кнопки. Поддерживается обработка пяти одновременных прикосновений, согласно тесту AnTuTu, а плотность матрицы составляет 320 пикселей на дюйм.

Звук

Звук в Micromax Q4260 очень сочный. Не громкий, хотя с этим тоже порядок, а именно сочный, насыщенный. По умолчанию основной динамик настроен очень хорошо, диапазон настройки громкости очень широкий, и он отлично отыгрывает как высокие, так и низкие частоты, ничего не срезая.

Звучит Micromax Q4260 приятно и в меру громко, но в машине, к примеру, его можно услышать не всегда. Комплектные наушники, вернее, это полноценная гарнитура, звучат на уровне наушников в ценовой категории «в пределах 500 рублей», так что такой бесплатный бонус не может не радовать. Встроенный в гарнитуру микрофон хорошо захватывает звук, но, к сожалению, фильтровать внешний шум не умеет, хотя с ветром средней силы справляется хорошо.

С микрофоном самого смартфона ситуация лучше: звук голоса, как отметил собеседник, чище, шумы хоть и слышны, но лишь номинально и разговору не мешают. К разговорному динамику, как и к вибромоторчику, претензий нет вообще никаких – здесь все по высшему уровню.

Программное обеспечение и сканер отпечатков пальцев

Micromax Q4260 работает на чистой Google Android 6.0 Marshmallow без дополнительных оболочек, что позволило уменьшить размер системы после первой загрузки до минимума – это видно на скриншоте. Плюс есть возможность без труда освободить еще очень много дискового пространства, если повнимательнее присмотреться к установленным приложениям.

В смартфоне мы начитали 18 сторонних приложений, среди которых программы от «Яндекса», игрушки и, конечно же, Apps Press, и почти все эти утилиты можно удалить без рут-прав. По умолчанию из 1 Гб ОЗУ пользователю доступно лишь около 300 Мб, так что разобраться с предустановленным софтом определенно стоит. А вот флеш-карта Micromax Q4260 на первых порах может и не понадобиться – 16 Гб встроенной памяти это не так уж мало.

Сканер отпечатков пальцев в данной модели размещен на задней панели и окрашен в цвет корпуса. Его легко найти на ощупь, так как он утоплен в корпус, и он быстро справляется с возложенной на него обязанностью – срабатывает моментально, а экран загорается спустя чуть меньше секунды. В стандартной прошивке, тем не менее, дактилоскоп нельзя настроить на управление фотокамерой.

Фотокамеры

Встроенные в Micromax Q4260 камеры словно взяты от более дорогого смартфона – и фронтальная, и основная снимают отлично для своего разрешения. Селфи-камера немного искажает цвета, делая снимки бледноватыми, но это вполне стандартная ситуация для большинства смартфонов.

Артефактов даже при искусственном освещении не видно, детализация на уровне, плюс в данной модели используется стандартное ПО от Google для управления камерами, удобное и всегда работающее корректно. Матрицы почти без задержки реагируют на изменение положения телефона в пространстве.

Единственное, чего не хватает Micromax Q4260, так это чуть более яркой вспышки. По сути, для фото ее можно не использовать, так что это лишь встроенный фонарик.

Производительность

Micromax Q4260 тестировался в бенчмарках AnTuTu и Quadrant Standard последних на момент подготовки статьи версий. Оба синтетических теста поставили высокие оценки процессору и памяти, и остались недовольны видеоподсистемой. Тем не менее, в игрушках, нетребовательных к железу, а именно: раннерах, tower defense и им подобных смартфон не тормозит и вполне справляется с работой в режиме игровой консоли.

В приложениях, веб-серфинге и работе с фото и документами подтормаживаний замечено не было. Общий результат таков: 29820 баллов Micromax Q4260 поставил тест AnTuTu, а в Quadrant смартфон заработал 9403 балла.

Автономная работа

Емкость аккумулятора Micromax Q4260 составляет 3950 мАч, хотя на коробке и сайте указано, что емкость равна 4000 мАч, по крайней мере, так заявлено производителем. В комплект поставки входит зарядное устройство на 2 ампера, которое восстанавливает энергию в батарее в среднем за 2,5-3 часа.

Смартфон достаточно экономично расходует заряд даже без активации режима энергосбережения – при стандартном использовании со включенным Wi-Fi батареи хватило приблизительно на три дня. Под стандартным использованием мы подразумеваем всего по чуть-чуть: немного социальных сетей, звонков, потокового видео, игрушек и так далее. В общей сложности смартфон находился в руках по три-пять часов в день, так что в таком режиме его хватит в общей сложности приблизительно на 13-14 часов работы, а это довольно много, тем более что в течение этих трех суток он находился еще и в режиме ожидания с двумя активными SIM-картами.

Очень хорошо Micromax Q4260 показал себя в режиме навигатора – батарейка разрядилась лишь за 3,5 часа, а спутники при холодном старте были найдены за минуту. И все же непонятно, зачем нужно было крепить батарею металлической пластиной к корпусу, да еще и удерживать ее четырьмя винтами. Во время зарядки и эксплуатации нагрев АКБ был минимальным.

Заключение

Q4260 – это очередной пример, как нужно делать стильные и функциональные смартфоны с адекватным ценником. Micromax постаралась на славу, и у нее получилось придать аппарату и красоту, и брутальность одновременно, что крайне редко встречается в современных аппаратах.

Мобильник можно причислить к семейству долгоиграющих, так как на одном заряде он работает намного дольше своих «одноклассников». Остается непонятным лишь вопрос с объемом оперативной памяти – ему бы еще 1 Гб, и конкурентов у него бы точно не осталось.

В целом Micromax Q4260 – это отличный смартфон за свои деньги, который подойдет всем покупателям, вне зависимости от пола и возраста.

Плюсы Micromax Q4260

— расширенная комплектация;

— металлическая задняя панель;

— емкий аккумулятор;

— чистый Android;

— поддержка 4G;

— сканер отпечатков пальцев.

Минусы Micromax Q4260

— наэкранные кнопки управления;

— широкие рамки дисплея.