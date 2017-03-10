Встретить емкий аккумулятор можно, в основном, в топовых моделях смартфонов, где он нужен для подпитки мощного железа, которому нужно много энергии. В результате в таких устройствах даже 4000 мАч хватает на пару дней, и тем интереснее кажутся смартфоны среднего и бюджетного ценовых диапазонов с батарейками схожей емкости.

К таким гаджетам относится и Turbo X5 Hero, новичок на российском рынке мобильной электроники. Стоит он чуть дороже $100 по нынешнему курсу доллара, и у него в комплекте есть штатный аккумулятор как раз на 4000 мАч. С таким элементом питания он точно должен забыть, что такое зарядка, как минимум на трое суток, и сейчас мы выясним, как на самом деле у него обстоят дела с автономностью.

Забегая вперед, отметим, что с таким аккумулятором смартфон действительно не нуждается в ежедневной подзарядке – он отлично умеет экономить энергию.

Упаковка

Коробка с Turbo X5 Hero выполнена в традиционном для данной марки черно-красном исполнении, Материал исполнения – очень плотный картон, который надежно защищает находящийся внутри аппарат от любых повреждений при транспортировке.

На нижней грани упаковки производителем размещен подробный перечень спецификаций Turbo X5 Hero, а на торцах присутствуют пиктограммы, отражающие основные конкурентные преимущества смартфона.

Комплектация

Turbo X5 Hero – это не флагман, он позиционируется как бюджетный смартфон, поэтому в комплекте поставляется все только самое необходимое, хотя без приятных сюрпризов не обошлось.

В коробке со смартфоном есть съемный аккумулятор, инструкция, гарантийный талон, дата-кабель и зарядное устройство, а если приглядеться, то можно увидеть еще один аксессуар – это пленка на экран, которая в нашем случае уже была нанесена на лицевую панель, притом довольно качественно. Сразу отметим, что это не транспортировочная пленка, так что снимать ее не рекомендуется – зачем лишать экран дополнительной защиты?

По большому счету, в комплектации смартфона Turbo X5 Hero не хватает лишь наушников, но не все слушают музыку на своих мобильных гаджетах, так что это не такой уж серьезный недостаток.

Характеристики

Как уже говорилось выше, спецификации Turbo X5 Hero есть на нижней грани его коробки. Они же, но уже в чуть более сжатом виде были обнаружены на одной из страниц инструкции, а при покупке в Сети можно руководствоваться официальным сайтом.

Вся приведенная в этих источниках информация полностью совпадает с той, что выдает бенчмарк AnTuTu после тестирования. Список характеристик приведен ниже.

— экран: 5 дюймов, IPS, 1280х720 пикселей;

— процессор: MediaTek MT6580, 4×1,3 ГГц, видеокарта Mali 400MP;

— память: 1 Гб RAM, 8 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— фотокамеры: 8 Мп основная, 8 Мп фронтальная;

— проводные интерфейсы: microUSB 2.0, 3,5 мм;

— беспроводные интерфейсы: GPS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11n;

— работа в сетях: GSM, 3G;

— слоты: microSD, nanoSIM, microSIM;

— аккумулятор: съемный, 4000 мАч;

— ОС: Android 6.0, штатный интерфейс;

— размеры: 143х72х11 мм;

— вес: 190 граммов;

— дополнительные особенности: сканер отпечатков пальцев.

Смартфон не поддерживает сотовые сети четвертого поколения – соответствующего модуля нет в его центральном процессоре. Зато имеется сканер отпечатков пальцев, очень модный в последнее время, и установлена сразу 8-мегапиксельная камера для селфи, хотя и без собственной вспышки. Отдельно хотелось бы отметить наличие слотов nanoSIM и microSIM – не забудьте удостовериться, что ваши SIM-карты имеют соответствующий стандарт и в противном случае посетить салон сотовой связи для их замены.

Внешний вид

Turbo X5 Hero исполнен в черном цвете корпуса с пластиковой рамкой «под неполированный металл». Внешних металлических элементов у него нет, но подобное сочетание смотрится очень стильно и даже, можно сказать, дорого.

На корпусе смартфона минимум элементов – все только самое нужное, и единственные опознавательные знаки присутствуют у него на задней панели в виде фирменного логотипа и надписи Made in China у нижней кромки. Минимализм этому аппарату очень к лицу.

Боковые рамки корпуса имеют приятную шероховатость, а задняя крышка на ощупь напоминает пластик soft touch. В руках она не скользит, но имеет свойство очень быстро пачкаться и очень плохо очищаться, даже несмотря на то, что она матовая.

Пленка на лицевой панели, наоборот, не маркая – в нашем случае экран стал весь покрыт отпечатками лишь через минут 40 активного использования, и убрать следы получилось за полминуты обычной влажной салфеткой.

Внешность Turbo X5 Hero производит суммарно очень приятное впечатление. Телефон большой, мужской, отлично смотрится в руке, мужской или женской.

Эргономичность

Turbo X5 Hero – это сбалансированный смартфон. У него нет комплектных наушников, но зато есть отдельные кнопки управления под дисплеем, а это дорогого стоит, ведь в процессе эксплуатации не придется мучиться с их наэкранными аналогами и жертвовать ради них частью дисплея. В этом плане он на голову выше большинства своих конкурентов в ценовом диапазоне «до 8000 рублей».

Чуть пониже, у самой кромки находится микрофон, и такое его расположение уже закрывает его от ветра с одной стороны (со второй можно прикрыть рукой). На нижней грани есть отверстия под динамики, на правом торце расположены кнопки громкости и включения, а сверху выведены вход под наушники и порт зарядки. Тыльная часть украшена фотокамерой с одиночной светодиодной вспышкой, а также сканером отпечатков пальцев, расположенным в небольшом углублении.

Задняя крышка является съемной, и пластик, из которого она изготовлена, в отличие от большинства современных моделей из бюджетного сегмента, качественный и не тонкий, с хорошими, надежными креплениями. Снять крышку можно без особых усилий, что встречается довольно редко – не придется портить ногти и пластиковые карты.

Под задней панелью скрываются очень большой отсек под очень большую батарею и три раздельных слота – microSIM, nanoSIM и microSD. Горячая замена не предусмотрена – для замены SIM или microSD необходимо предварительно извлечь элемент питания.

Общее качество исполнения Turbo X5 Hero на высоте: отличный прочный пластик, наушники и зарядка прочно держатся в своих разъемаъ, ничего не скрипит и не люфтит. В ладони любых размеров он будет лежать удобно, а шероховатая поверхность элементов экстерьера не позволит ему выскользнуть и разбиться.

Экран

Дисплей в Turbo X5 Hero – это IPS-матрица, притом весьма достойного качества. Углы обзора для большинства случаев здесь неплохие, и разве что при экстремальных углах видны затемнения темных участков и засветы участков белых. Но кто-нибудь разве смотрит на мобильник под 180-градусным углом?





Яркость экрана смартфона для бюджетной модели очень хорошая: в помещении для комфортного использования хватает 30 процентов, а на солнце 100-процентная яркость спасает дисплей от полного выцветания, и он остается вполне читабельным.

Согласно тесту AnTuTu, экран Turbo X5 Hero распознает два одновременных касания, что позволяет использовать жестовое управление в приложениях и при работе с фото и документами.

Отдельно отметим поведение экрана при отсутствии внешнего освещения. В этой ситуации даже 30% яркости будет даже с избытком, для комфортного использования лучше убавить ее до 20%, что говорит об очень хорошем запасе яркости подсветки. Белый цвет здесь и правда белый: желтизны, характерной для многих недорогих моделей, в Turbo X5 Hero нет.

Звук

Оценивать звук в наушниках мы не стали ввиду отсутствия оных в комплекте с Turbo X5 Hero. Внешний динамик телефона шикарен: звучит громко, низкие частоты почти не режет, на высоких не шипит и не шуршит. Слушать на таком аппарате музыку – одно удовольствие.

Громкости основного динамика Turbo X5 Hero хватает в большинстве случаев, и только если аппарат лежит где-то в недрах сумки в процессе пребывания где-либо в шумном месте, можно пропустить звонок. Для фильмов громкости тоже достаточно, регулировка громкости осуществляется в относительно широких пределах.

Разговорный динамик имеет среднюю громкость и не любит высокие частоты – на них слышно легкое похрипывание. Слышимость, тем не менее, очень хорошая, особенно в помещениях: даже можно убавить громкость наполовину

Микрофон в Turbo X5 Hero хорош – отлично улавливает звук голоса, шипения во время разговора абонент не слышит. Качество передаваемого звука столь высокое во многом благодаря расположению микрофона – он находится в непосредственной близости от лица. В ветреную погоду микрофон защищен от порывов корпусом смартфона. Вибромотор в смартфоне сильный, но в меру.

Программное обеспечение и сканер отпечатков пальцев

На Turbo X5 Hero установлен чистый Google Android 6.0 Marshmallow, разбавленный рядом дополнительных функций, среди которых есть умная разблокировка и поддержка жестового управления. Многие иконки Android перерисованы, но смотрятся очень даже симпатично.

Также в наличии несколько нештатных приложений – их 17, и не все могут пригодиться пользователю. Тем не менее, без труда можно удалить почти все из них, и только Booking.com намертво встроен в прошивку, и избавиться от него без рут-прав не получится.

После первой загрузки пользователю доступно 330 Мб оперативной памяти. Штатное ПО для определения свободного пространства указывает неверное значение занятого места – всего 300 Мб, а ведь сама система тоже весит немало. Общий объем встроенной памяти составляет, напомним, 8 Гб.

Сканер отпечатков пальцев на задней панели смартфона работает не только для разблокировки – с его помощью также можно управлять штатными приложениями для камеры или плеера. Сам по себе дактилоскоп помещен в небольшую нишу, что позволяет быстро найти его на ощупь.

Скорость работы сканера высока – проходит меньше секунды, и смартфон полностью готов к работе. Опять же, расположение сенсора в нише позволяет не метиться и сразу попадать по нему пальцем. Очень удобно.

Камеры

В Turbo X5 Hero заявлены одинаковые 8-мегапиксельные матрицы для селфи- и основной камер. Основная фотокамера немного боится искусственного освещения – детализации получаемых снимков не хватает, но в большинстве случаев ситуацию может выправить фотовспышка. При естественном освещении все на порядок лучше – снимки получаются насыщенные цветом и деталями. Яркости вспышки, кстати, вполне хватает для использования ее в качестве карманного фонарика.

Фронтальная камера снимает хорошо и днем и вечером, и ей неважно, откуда идет свет, с неба или с потолка. Это означает, что аватарки в социальных сетях можно будет менять хоть каждый день – качество снимков на высоте.

Производительность

Средняя стоимость Turbo X5 Hero по «Яндекс.Маркету» на момент написания статьи составляет 6260 рублей. Смартфон отрабатывает на все эти деньги и даже может сравниться с рядом более дорогих моделей: имея в распоряжении всего 1 Гб оперативной памяти и 32-битный процессор, он все равно без труда заработал 22549 баллов в бенчмарке AnTuTu.

Тест Quadrant Standard поставил смартфону 7876 баллов, и оба приложения высоко оценили возможности процессора и ОЗУ. В бенчмарке GeekBench в одноядерном режиме смартфон заработал 362 балла, а в многоядерном – 1037 баллов.

Автономная работа

Самое интересное мы приберегли на сладкое. Итак, исходя из вышеперечисленного, делаем вывод, что Turbo X5 Hero звезд с неба не хватает и на лавры самого мощного смартфона в мире не претендует. В его начинке нет ничего такого, что могло бы потреблять энергию в больших количествах, но при этом он работает от батарейки емкостью 4000 мАч, так что нетрудно предположить, частая подзарядка такому аппарату не нужна.

Как мы и предполагали, полный разряд Turbo X5 Hero произошел спустя чуть больше чем три дня с момента начала эксплуатации в стандартном для большинства людей режиме – немного «Вконтактика», немного игр-раннеров, немного звонков, фильмов, музыки и так далее.

Для обычного смартфона три дня на одном заряде – это запредельно много, но в случае с Turbo X5 Hero это норма, и он наверняка способен на большее – если удалить предустановленные приложения, время автономной работы гарантированно увеличится. Даже в режиме GPS-навигатора этот мобильник проработал 4,5 часа. Словом, с автономностью у Turbo X5 Hero все более чем в полном порядке, и если вам нужен долгоиграющий мобильник, то выбор вполне очевиден.

Впрочем, нам удалось разрядить мобильник за день. Для этого потребовалось: два часа социальных сетей через Wi-Fi, три часа потокового HD-видео с YouTube, полтора часа игр, два часа разговоров в мессенджерах, полчаса навигации, еще два часа разговоров и немного путешествий по меню. Итого, телефон продержался целых 11 часов, и при этом яркость подсветки была выставлена на 40%. На восстановление энергии АКБ от комплектной зарядки ушло чуть больше 4 часов.

Заключение

Смартфон Turbo X5 Hero – это выбор тех, кому не нужна запредельная производительность, и кому не нужны видеоигры, но требуется максимальная отдача в плане автономной работы. Этим требованиям аппарат соответствует полностью, имея в довесок современную операционную систему почти без лишнего мусора и хороший качественный экран. В качестве вишенки на торте – стильный дизайн, отличные материалы корпуса и приятная невысокая стоимость.

Плюсы Turbo X5 Hero

— емкий аккумулятор;

— качественный экран;

— раздельные слоты SIM и microSD;

— невысокая цена;

— громкий динамик;

— сканер отпечатков пальцев.

Минусы Turbo X5 Hero

— отсутствие 4G;

— отсутствие наушников в комплекте.