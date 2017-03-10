В Киеве раненый мужчина гонялся за грабителями, пытаясь вернуть свои 4 миллиона гривен
Категория: Столица | 10 марта 2017 17:00

   10 марта около 15:00 в дежурную часть столичной полиции позвонили свидетели, которые слышали стрельбу в Печерском районе. По вызову немедленно выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа, которые на месте происшествия изъяли стреляные гильзы. Также правоохранители опросили местных жителей,.подробнее

Новость была оставлена 10 марта 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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