Китайская компания Lenovo анонсировала новый смартфон с большим экраном K5 Note. Он уже поступил в продажу в интернет-магазине GearBest, и отправка первых его партий ожидается буквально на днях, 12 марта. Lenovo K5 Note – это фаблет среднего ценового диапазона, оцененный в $190 и доступный в серебристом цвете корпуса. В его распоряжении его экран с диагональю 5,5 дюйма, матрицей IPS и высоким разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей, а его плотность равна 401 ppi. Смартфон поддерживает сотовые сети четвертого поколения и подключается к ним по двум картам nanoSIM, плюс у него есть слот microSD под карты до 128 Гб.





К характеристикам Lenovo K5 Note относятся 64 Гб встроенной памяти, модуль ОЗУ объемом 3 Гб, процессор MediaTek MT6755 с частотой 1,8 ГГц на восьми ядрах и современная операционная система Google Android 6.0 Marshmallow. Штатные фотокамеры смартфона снимают в разрешении 8 Мп для фронтальной и 13 Мп для основной, притом последняя располагает светодиодной вспышкой и автофокусом, а также функцией панорамной съемки. Lenovo K5 Note работает от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 3500 мАч и весит 170 граммов при общих размерах 152х76х9 миллиметров. Он может похвастаться относительно тонкими рамками корпуса и отдельными сенсорными кнопками управления под дисплеем.

Также Lenovo совместно с GearBest проводит распродажу смартфонов ZUK Z1, Moto Z (XT1650-05) и Moto Z Play по очень привлекательным ценам. На все три модели установлены скидки, по которым Moto Z Play можно купить за $380, Moto Z за $450, а ZUK Z1 всего за $160. На все рассмотренные смартфоны действует бесплатная доставка по России, а на акционные модели распространяется.