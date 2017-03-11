В этом году планируется релиз часов под брендами Tommy Hilfiger и Hugo Boss. Разумеется, это будут умные часы, иначе мы бы про них не писали, плюс в них ожидается прошивка Google Android Wear версии 2.0.

Новинки от Tommy Hilfiger и Hugo Boss увидят свет осенью 2017 года и обязательно получат поддержку платежной системы Android Pay, которая раньше была известна как Google Wallet. Ее работа, как известно, невозможна без модуля NFC, так что и его в новые часы тоже встроят. Стоимость часов составит в районе 495 долларов США, но пока что неизвестно, какая в них ожидается электронная начинка.

Платформа Google Android Wear 2.0 была анонсирована 9 февраля вместе с умными часами LG Watch нового поколения. Прошивка научилась скачивать приложения из Google Play, прямо как смартфон, и даже поддерживать сотовые сети без предварительной синхронизации с мобильником. Но все эти новшества пока никак не повлияли на ситуацию на рынке, который начал потихоньку сокращаться — пользователи во всем мире наигрались с носимыми гаджетами, и спрос на них резко упал, что также вызвало перенасыщение рынка. Посмотрим, удастся ли Tommy Hilfiger и Hugo Boss исправить положение.