Смартфон Samsung Galaxy S8 будет наделен массой приспособлений для идентификации личности — дактилоскопом и даже сканером радужной оболочки глаза. Но этого ему явно мало, и потому в него встроят еще и систему распознавания лиц, чтобы уж наверняка отличить владельца аппарата от самозванца.

Над экраном Samsung Galaxy S8 действительно расположено слишком уж много всяких сенсоров, так что среди них определенно есть тот, кто займется распознаванием личности именно по лицу. Вопрос лишь в том, к чему такая серьезная безопасность, если это просто обычный мейнстримный смартфон, без претензии на направленность на корпоративный сегмент. Возможно, это делается с целью разнообразия, ведь не все хотят оставлять свои отпечатки пальцев на корейских серверах, и уж точно мало кому захочется подносить смартфон сканером радужки непосредственно к глазу — это будет выглядеть нелепо со стороны.

Вот и остается лишь вариант с распознаванием лиц, хотя от обычных PIN-кодов никто отказываться не собирается. Официальных подтверждений наличия в Samsung Galaxy S8 сканера лиц пока не поступало, но и сам смартфон еще не был представлен — его анонс назначен на 29 марта, а в продажу он поступит лишь 28 апреля. Тем не менее, инсайдеры в Samsung уже сообщают о поступлении на тестирование ряда прототипов, которые действительно могут распознавать людей по лицам. Добавим, что сканер отпечатков пальцев в S8 расположен на задней панели рядом с основной фотокамерой.