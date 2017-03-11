Категория: Столица | 11 марта 2017 05:00
В Киеве члена высшего совета вуза задержали на взятке в тысячу долларов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
«Он требовал деньги за восстановление в обучении», — сказано в сообщении.
«Член высшего совета частного высшего учебного заведения города помогал студентам «учиться», требуя.подробнее
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