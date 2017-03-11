В Киеве члена высшего совета вуза задержали на взятке в тысячу долларов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Он требовал деньги за восстановление в обучении», — сказано в сообщении.

«Член высшего совета частного высшего учебного заведения города помогал студентам «учиться», требуя.подробнее