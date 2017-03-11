В Киеве представителя медвуза задержали на взятке в $1 тыс
Категория: Столица | 11 марта 2017 05:00

   В Киеве члена высшего совета вуза задержали на взятке в тысячу долларов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Он требовал деньги за восстановление в обучении», — сказано в сообщении.

«Член высшего совета частного высшего учебного заведения города помогал студентам «учиться», требуя.подробнее

Новость была оставлена 11 марта 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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