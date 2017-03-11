Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение защитника Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду. Он предложил футболисту «задвинуть подальше собственные амбиции» и вернуться в сборную, которую без него «представить сложно».

Новость была оставлена 11 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.