Колосков прокомментировал недопуск Мутко до выборов в совет ФИФА
Категория: Спорт | 11 марта 2017 05:00

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший член исполкома Международной федерации футбола Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» подчеркнул важность присутствия представителя России в совете ФИФА. Он отметил имиджевые потери, который понесет отечественный футбол.

Новость была оставлена 11 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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