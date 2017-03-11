Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший член исполкома Международной федерации футбола Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» подчеркнул важность присутствия представителя России в совете ФИФА. Он отметил имиджевые потери, который понесет отечественный футбол.

Новость была оставлена 11 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.