Компания Meizu сообщила о старте продаж своего нового смартфона M5s на территории России. Модель была представлена в середине прошлого месяца и поставляется в металлическом корпусе, а его цена стартует от 13920 рублей.

За указанную сумму вам достанется Meizu M5s в комплектации с 16 Гб встроенной памяти, но также есть версия на 32 Гб, которую на данный момент купить невозможно. Она поступит в продажу в конце этого месяца и обойдется вам в 15000 рублей. Не будем говорить, что заказ из Китая потребует существенно меньших затрат, а также не станем напоминать о существовании Xiaomi Redmi Note 4, который с 64 Гб ROM в КНР стоит дешевле, чем 32-гигабайтный Meizu M5s в России. Каждый делает выбор сам, а мы лишь отметим, что в России данный смартфон доступен в трех цветах своего металлического корпуса — темно-сером, серебристом и золотистом.

Сам по себе мобильник относится к среднему классу, и лишь его сенсорный экран вызывает удивление — он поддерживает старое разрешение HD при неплохой диагонали 5,2 дюйма и хорошей матрице IPS, так что его плотность равна всего лишь 282 ppi. Все остальные характеристики Meizu M5s перечислены ниже.

— процессор MediaTek MT6753, 8х1,3 ГГц;

— 3 Гб RAM, 16 или 32 Гб ROM, microSD до 128 Гб;

— 5-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная камеры;

— АКБ 3000 мАч, поддержка быстрой зарядки;

— ОС Android 6.0, оболочка Flyme OS;

— GPS, ГЛОНАСС, сканер отпечатков пальцев;

— LTE, две SIM-карты;

— размеры 148х73х8 мм;

— вес 143 грамма.