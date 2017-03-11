Операционная система Windows 10 превратилась в рекламную платформу — теперь прямо в «Проводнике» вам будут показывать баннеры продуктов Microsoft. В диспетчере файлов будут отображаться рекламные блоки с призывом к установке, в частности, OneDrive и Office 365, причем именно платных версий.

На скриншоте отлично видно, что реклама занимает солидную часть окна «Проводника», и выпилить ее можно лишь одним способом — наглухо отключить все уведомления OneDrive, а это именно он спамит, показать Microsoft средний палец и начать использовать другой облачный сервис, благо их очень много. Что важно, даже если вы уже купили рекламируемые продукты, то рекламу эту вы все равно увидите, потому что вы же можете купить их еще несколько раз.

А вообще удивительно, почему Microsoft решился на этот шаг, потому как Windows 10 сама по себе стоит денег, и встраивать в нее рекламу — это уже наглость. Разумеется, пользователей по всему миру данный факт очень сильно возмутил, но удалять рекламный блок Империя Билла Гейтса не спешит. Однако на каждое действие есть противодействие — от «Проводника» всегда можно отказаться в пользу более удобных менеджеров, да и заносить деньги в кассу Microsoft после такого вовсе не обязательно, если вы понимаете, о чем мы.