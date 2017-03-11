Компания Vkworld представила новый сотовый телефон Stone V3 для путешественников и экстремалов. Он столь же надежный, сколь и настоящая Nokia 3310 образца 2000 года (не путать с китайской пародией, анонсированной на MWC 2017).

Корпус Vkworld Stone V3 имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а еще он не боится падений и ударов, так как он полностью прорезинен. Дизайн аппарата соответствующий — строгий и брутальный, с ярко-оранжевыми вставками для пущей крутости. Стоит такой мобильник всего 30 долларов, но за эти деньги у него будет два слота под SIM-карты, очень емкий аккумулятор (точная емкость не сообщается, однако здесь попросту нечему потреблять энергию) и самый главный компонент — фонарик. В бонус — сразу два микрофона, благодаря которым работает система подавления шума, и ваш собеседник будет слышать лишь ваш голос.

В Vkworld Stone V3 есть некая камера, установленная для проформы, цветной экран на 2,4 дюйма и аппаратная клавиатура, так что можно будет отдохнуть от сенсорного дисплея. Кроме того, телефон запросто можно задействовать в качестве внешнего аккумулятора для ваших гаджетов, так что это очень незаменимая штукенция, в том числе и в качестве запасного средства связи. Старт продаж Vkworld Stone V3 состоится уже в апреле, и стоить он будет, напомним, ровно 30 американских долларов.