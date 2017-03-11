Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино запретил своей жене посещать матчи команды из-за нежелания проигрывать. Он отметил, что в течение нескольких дней его супруга не приходит на домашний стадион, поэтому он сказал, «что ей лучше оставаться дома, пока мы продолжаем выигрывать».

Новость была оставлена 11 марта 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.