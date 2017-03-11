Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал рекорд голкипера команды Игоря Акинфеева по количеству матчей без пропущенных голов в рамках отечественных чемпионатов. Он подчеркнул, что «обойти Яшина — это дорогого стоит». Он выразил уверенность в том, что у голкипера впереди много достижений.

Новость была оставлена 11 марта 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.