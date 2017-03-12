Петербургский «Зенит» проиграл «Амкару» в 19-м туре российской футбольной премьер-лиги. Встреча прошла в Перми и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 33-й минуте забил полузащитник Гиголаев. Таким образом, в активе «Зенита» осталось 36 очков, на 5 меньше, чем у лидирующего «Спартака».

Новость была оставлена 12 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.