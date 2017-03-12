Блогер из Луганска Всеволод Филимоненко увидел на Крещатике полицейских, которые остановили машину с донецкими номерами. Он решил вмешаться.В ходе разговора с правоохранителями Филимоненко обвинил их в “репрессиях против луганчан и дончан“, поскольку они якобы не объяснили причину остановки..подробнее

Новость была оставлена 12 марта 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.