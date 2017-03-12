Компания Bluboo анонсировала R1, свой первый смартфон в защищенном корпусе. Чтобы первый блин не вышел комом, Bluboo снабдила этот аппарат очень неплохой электроникой и особое внимание уделила фотокамере, отдав предпочтение матрице от Sony.

Cмартфон Bluboo R1 располагает защитой от воды, пыли, ударов и падений и имеет соответствующий внешний вид. Внутри него скрыты модули ОЗУ и ROM объемом 4 и 64 Гб, прямо как у современных флагманов от известных брендов, а вместе с ними есть поддержка беспроводной зарядки встроенного аккумулятора. Впрочем, всем этим уже никого не удивить, а вот мощная фотокамера всегда будет в цене. В Bluboo R1 интегрирован модуль Sony IMX318 с обратной засветкой и рядом других конкурентных преимуществ, к которым можно отнести гигантское по современным меркам разрешение 22,2 мегапикселя.

Данная матрица отлично зарекомендовала себя, став частью множества современных смартфонов и камерофонов, в том числе и топовых: ее можно найти, в частности, в фаблете Xiaomi Mi Note 2, ASUS ZenFone AR и ASUS ZenFone 3. Для того, чтобы снимки при помощи Bluboo R1 получались действительно качественными, к основной фотокамере прикрутили систему трехосевой стабилизации изображения и высокоскоростным автофокусом, причем гибридным. К сожалению, на данный момент информация о дате релиза и рекомендуемой цене Bluboo R1 отсутствует.