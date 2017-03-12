Среди всего многообразия видов современных персональных компьютеров выделяются неттопы со встроенными в них сенсорными экранами. Это полноценный компактный моноблок, который может использоваться как автономно, так и в связке с внешним монитором, и скоро в продажу поступят модели на базе платформы Intel Apollo Lake.

Первыми соответствующие компьютеры выпустит китайская компания ECDREAM, которая уже работает сразу над несколькими моделями. Одна из новинок, у которой пока нет названия, должна поступить в продажу в течение месяца по цене в районе 450 долларов США, и в нее действительно встроят сенсорный экран, притом довольно неплохой — с разрешением 1280х80 пикселей и матрицей IPS. Диагональ его, правда, пока неизвестна, но она явно превысит 8 дюймов.

Компьютер ECDREAM способен работать полностью автономно, имея в своем распоряжении встроенный аккумулятор на 10000 мАч, который питает, помимо всего прочего, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти (в топовой версии). Опционально доступна установка SSD-накопителя в формате М.2 тоже на 128 Гб. Неттоп будет построен на процессоре Intel Celeron N3350, Celeron N3450 или Pentium N4200 в зависимости от выбора. В список характеристик войдут сетевая карта, выходы VGA и HDMI, порт USB-C, два USB 2.0, пара USB 3.0 и модули беспроводной связи. В стоимость войдет ОС Windows 10 или Linux Ubuntu.