После вчерашней публикации эскизов нового флагманского смартфона Xiaomi Mi6 количество слухов о нем увеличилось в несколько раз. В частности, информаторы уверены в наличии у него мощной фотокамеры на базе передовой матрицы от Sony, и этих камер у него будет сразу две.

Ранее смартфону Xiaomi Mi6 приписывали наличие двух модулей Sony IMX386 с весьма продвинутыми характеристиками, но теперь стали упоминаться сенсоры Sony IMX400, еще более современные. Насколько эта информация правдива, узнаем уже совсем скоро, поскольку анонс аппарата состоится в самом ближайшем будущем. Также Xiaomi Mi6 приписывают топовый процессор Qualcomm 835, и этот мобильник имеет все шансы стать первым в мире с таким CPU внутри — грядущий Samsung S8 выйдет намного позже его.

А еще Xiaomi Mi6, если слухи верны, выйдет сразу в двух версиях, младшая из которых будет располагать экраном с диагональю 5,15 дюйма, таким же, как у модели Xiaomi Mi5. Более мощная конфигурация будет дополнена экраном уже на 5,7 дюйма, чтобы соответствовать таким флагманам, как LG G6 и Samsung S8, так что можно рассчитывать на соотношение сторон 2:1. И да, двойная фотокамера будет представлена лишь в старшей версии, тогда как младшей придется довольствоваться лишь одной Sony IMX400. По предварительным данным, стоимость Xiaomi Mi6 составит 290 и 360 долларов соответственно.