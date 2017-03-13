Мадридский «Реал» намерен обменять нападающего Альваро Марату в лондонский «Челси» на полузащитника Эдена Азара. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хочет заполучить Азара и готов предложить за него Морату и доплату. Портал Transfermarkt.de оценивают трансферную стоимость Азара в 70 миллионов евро, Морату — в 40.

Новость была оставлена 13 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.