Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно дисквалифицировал бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Сергея Португалова за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее решение было вынесено 10 марта, оно уже вступило в силу.

Новость была оставлена 13 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.