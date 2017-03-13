Компания Xiaomi в этом году модернизировала свою стратегию развития путем усиления упора на онлайн-продажи и открытия ряда офлайновых монобрендовых магазинов. Сегодня она совместно с интернет-магазином GearBest учредила новую акцию, посвященную своим смартфонам и аксессуарам к ним, и в рамках которой цены снижены на несколько десятков ее новинок.





Ультранизкие цены установлены более чем на 35 различных устройств, среди которых есть флагманы всех мастей, начиная от бюджетных и заканчивая топовыми, способными конкурировать с флагманами 2017 года. В качестве примера можно привести известный и популярный в России смартфон Xiaomi Redmi Note 4, доступный в серебристом, золотистом и сером вариантах окраски. В рамках акции этот моноблок с очень ярким экраном на 5,5 дюйма по диагонали и разрешением Full HD, а также с металлическим корпусом, 10-ядерным процессором 3 Гб RAM вместе с 32 Гб ROM может стать вашим всего за $170. Но советуем поторопиться, ведь акция не будет длиться вечно, к тому же количество экземпляров всех участвующих в распродаже смартфонов строго лимитировано. Отметим также, что на все позиции действует бесплатная доставка по России.

Также вы можете присмотреться к модели Xiaomi Redmi Note 4X – это тот же самый смартфон, но с другим процессором, Qualcomm Snapdragon 625 и дополнительными цветами корпуса. На выбор доступны черный, золотой, светло-зеленый, серый и розовый оттенки, а стоит такой моноблок $176 с теми же объемами памяти.

Если вы ищете что-то по-настоящему мощное, то обратите внимание на топовый фаблет Xiaomi Mi Note 2 в черном цвете своего прочного корпуса. Смартфон этот поставляется сразу с 6 Гб оперативной памяти и накопителем на 128 Гб и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 821, а его IPS-экран с широкими углами обзора поддерживает высокое разрешение Full HD при диагонали 5,7 дюйма. Данный мобильник заменит вам планшетный компьютер и обеспечит достойную производительность в любых приложениях. Стоит он по акции $620.

Среди бюджетных моделей выделяется анонсированный в начале этого года моноблок Xiaomi Redmi 4A. Он стоит всего $120 и предлагает HD-экран с диагональю 5 дюймов, поддержку двух SIM-карт и сотовых сетей 4G, 2 Гб RAM, 16 Гб ROM, процессор Qualcomm Snapdragon 425 с частотой 1,4 ГГц на четырех ядрах, АКБ емкостью 3120 мАч и фотокамеры с разрешением 5 и 13 мегапикселей.

В категории аксессуаров для смартфонов в данной распродаже вы сможете найти защитные пленки и стекла на экраны наиболее популярных моделей смартфонов Xiaomi, а вместе с ними – компактные штативы для записи видео и получения фото, прочные кабели для зарядки, фирменное ЗУ от Xiaomi с поддержкой быстрого восстановления заряда, держатели на стекло автомобиля и многое-многое другое. Есть даже портмоне всего за $4, в котором вы сможете хранить все ваши кабели, зарядки, карты памяти, SIM-карты и прочие аксессуары от ваших мобильных гаджетов.

Воспользовавшись предоставленным QR-кодом, можно скачать фирменное Android-приложение магазина GearBest, где всегда будут актуальные акции, купоны, скидки и распродажи.