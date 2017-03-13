При Департаменте градостроительства и архитектуры создали рабочую группу для урегулирования ситуации вокруг реконструкции здания Театра на Подоле. Решение о дальнейшей судьбе проекта, которое вынесут эксперты, будет соответствовать четким критериям. Об сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации..подробнее

Новость была оставлена 13 марта 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.