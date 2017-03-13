Последовав примеру китайской компании Xiaomi, тайваньская HTC выпустила собственный внешний аккумулятор. Батарейка отличается в меру компактными размерами по сравнению с конкурентами, внушительной емкостью и, главное, поддержкой ускоренной зарядки.

Новый аккумулятор HTC поддерживает ускоренную зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0 и располагает портами USB-A и USB-C. Емкость батарейки составляет 10050 мАч, плюс есть четыре светодиода, намекающие на оставшийся уровень заряда. АКБ может работать в нескольких режимах, включая 5–6 В/3 A , 6–9 В/2 A и 9–12 В/1,5 A, а размеры ее при этом составляют всего лишь 104х61х23 миллиметра.

Весит новинка от HTC 183 грамма и предлагается в пластиковом корпусе черного и белого цветов, но даже на нее распространилась алчность производителя, который до сих пор пытается продавать свои товары по излишне высокой цене. Новинка от HTC стоит целых 65 долларов США, когда аккумулятор от Xiaomi с той же емкостью можно купить чуть ли не в три раза дешевле. А потом руководство HTC удивляется, почему компания уже седьмой квартал подряд (официальная статистика) терпит колоссальные убытки. Дата релиза внешнего аккумулятора от HTC не установлена.