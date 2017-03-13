В Сети опубликованы свежие фотографии грядущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, анонс которых запланирован на 29 число этого месяца. Снимки эти «живые» и очень качественные, так что внешность аппаратов очень хорошо различима.

Впрочем, дизайн Samsung Galaxy S8 и S8+ перестал быть тайной еще очень давно — первые снимки обоих флагманов попали в Интернет еще в начале текущего года, и с тех пор появилось еще много фото и рендеров. Экраны аппаратов выполнены в стиле LG G6 — они имеют скругленные углы и соотношение сторон 2:1, а у старшей модели также наблюдается закругление по бокам. Кнопок под дисплеем не осталось — они были перенесены на сам экран, а сканер отпечатков пальцев переехал на заднюю панель, оставив спереди сканер радужной оболочки глаза и камеру идентификации личности по лицу.

Внешне гаджеты отличаются друг от друга лишь размерами и формами экранов, в остальном же все идентично. Сзади Samsung Galaxy S8 и S8+ и вовсе похожи на все предыдущие мобильники S-серии, так что тут тоже без сюрпризов. Старт продаж Samsung Galaxy S8 и S8+ назначен на 28 апреля текущего года в комплекте с защитой от воды, портом USB-C, ОС Android 7.1.1 и беспроводной зарядкой.