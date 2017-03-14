У двух мужчин возник конфликт, в результате чего один из них достал из сумки пистолет и выстрелил в оппонента, сообщает пресс-служба столичной полиции.На линию 102 поступило сообщение о конфликте с применением оружия на улице Соломенской. В полицию обратилась бывшая жена пострадавшего, которая сообщила: во.подробнее

Новость была оставлена 14 марта 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.