В интернет-магазине дан старт новой распродаже, приуроченной к трехлетию данного портала. Вас ждут скидки на 56 новинок из самых разных категорий, на многие из которых распространяется бесплатная доставка в пределах России.
GearBest дает возможность основательно закупиться современной техникой по очень вкусным ценам: предложены скидки на наушники, экшен-камеры, фитнес-трекеры, камеры видеонаблюдения, шлемы виртуальной реальности и даже игровые джойстики, которые можно синхронизировать с почти любым устройством, будь то смартфон, планшет, настольный компьютер или же игровая приставка (мобильная или стационарная).
В рамках акции вам предложено 56 товаров 2016 и 2017 модельного годов, разбитых на семь категорий, где самая первая называется «Новые поступления». Здесь вы найдете, к примеру, экшен-камеру Elephone ELECAM Explorer S с записью 4К-видео за $43, продвинутую игровую гарнитуру EACH G2000 за $15 с подключением по USB и встроенным микрофоном, камеру видеонаблюдения Sinocam 720P за $20 в корпусе с защитой от воды и встроенной подсветкой и многое другое. На товары из этой и других категорий действует ограничение по количеству экземпляров и времени проведения акции (индивидуально для каждого лота).
Оставшиеся шесть разделов – это экшен-камеры, умные часы, наушники, виртуальная реальность, аксессуары для игр и камеры видеонаблюдения. В последнем разделе вы сможете найти камеры для установки как на улице, так и внутри помещения, и есть даже модели для монтажа в детской комнате с маленьким ребенком – стоит такой гаджет $24, и работает он по Wi-Fi.
Экшен-камеры пишут видео в разрешении от 2К до 4К и выделяются усиленными корпусами, наушники могут быть как проводными, так и беспроводными, шлемы ВР работают со всеми смартфонами, и, что самое важное, подавляющее большинство акционных устройств со скидкой стоит менее 50 американских долларов, так что это действительно очень выгодное предложение.
Новость была оставлена 14 марта 2017 12:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.