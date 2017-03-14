В интернет-магазине дан старт новой распродаже, приуроченной к трехлетию данного портала. Вас ждут скидки на 56 новинок из самых разных категорий, на многие из которых распространяется бесплатная доставка в пределах России.





GearBest дает возможность основательно закупиться современной техникой по очень вкусным ценам: предложены скидки на наушники, экшен-камеры, фитнес-трекеры, камеры видеонаблюдения, шлемы виртуальной реальности и даже игровые джойстики, которые можно синхронизировать с почти любым устройством, будь то смартфон, планшет, настольный компьютер или же игровая приставка (мобильная или стационарная).

В рамках акции вам предложено 56 товаров 2016 и 2017 модельного годов, разбитых на семь категорий, где самая первая называется «Новые поступления». Здесь вы найдете, к примеру, экшен-камеру Elephone ELECAM Explorer S с записью 4К-видео за $43, продвинутую игровую гарнитуру EACH G2000 за $15 с подключением по USB и встроенным микрофоном, камеру видеонаблюдения Sinocam 720P за $20 в корпусе с защитой от воды и встроенной подсветкой и многое другое. На товары из этой и других категорий действует ограничение по количеству экземпляров и времени проведения акции (индивидуально для каждого лота).

Оставшиеся шесть разделов – это экшен-камеры, умные часы, наушники, виртуальная реальность, аксессуары для игр и камеры видеонаблюдения. В последнем разделе вы сможете найти камеры для установки как на улице, так и внутри помещения, и есть даже модели для монтажа в детской комнате с маленьким ребенком – стоит такой гаджет $24, и работает он по Wi-Fi.

Экшен-камеры пишут видео в разрешении от 2К до 4К и выделяются усиленными корпусами, наушники могут быть как проводными, так и беспроводными, шлемы ВР работают со всеми смартфонами, и, что самое важное, подавляющее большинство акционных устройств со скидкой стоит менее 50 американских долларов, так что это действительно очень выгодное предложение.