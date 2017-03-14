Аппаратная платформа Intel Apollo Lake, разработанная для недорогих и одновременно производительных решений, легла в основу нового компьютера Teclast X3 Plus. Это китайский планшет под управлением ОС Windows 10, и он уже поступил в продажу по очень интересной цене.

В зависимости от интернет-магазина стоимость Teclast X3 Plus варьируется от 360 до 400 долларов США, и за эти деньги покупатель получит в свое распоряжение компьютер с процессором Intel Celeron N3450 и 6 Гб оперативной памяти, а емкость встроенного накопителя составит сразу 64 гигабайта, плюс есть слот microSD. Экран планшета держит разрешение 1280х720 пикселей при диагонали 11,6 дюйма, и это матрица IPS с хорошими углами обзора. Teclast X3 Plus — это традиционный планшет на Windows 10 от Microsoft, и к нему можно прикрутить аппаратную клавиатуру от того же производителя.

Дополнительные параметры планшета не раскрываются, но там все примерно одинаково –Wi-Fi, Bluetooth, простенькие камеры и тому подобное. Тем не менее, за 360 долларов у Teclast X3 Plus нет конкурентов, поскольку за эти деньги другие производители предлагают 4 или вовсе 2 Гб RAM, а здесь их сразу 6 Гб. У данной новинки есть старшая версия под названием Teclast X3 Pro. Она стоит в районе $550 и предлагает такой же экран, но уже в комплекте с 8 Гб RAM и 128 Гб ROM, а также с процессором Intel Core M3 поколения Skylake.