Новые флагманы от компании Nokia гарантированно получат оптику от лаборатории Zeiss, хотя ранние слухи свидетельствовали об обратном. Было дано официальное опровержение, так что качественным линзам в новых мобильниках — быть. Напомним, что все передовые смартфоны Nokia тех времен оснащались очень мощными фотокамерами с ксеноновой вспышкой и оптикой от Zeiss (ранее Carl Zeiss).

Ксенон нам вряд ли вернут, а вот продукцию Zeiss точно внедрят в новые мобильники, о чем поведал официальный представитель холдинга HMD Global. Правда, это коснется далеко не всех моделей: уже вышедший Nokia 6 точно обойдется без такого бонуса, равно как и еще более доступные Nokia 3 и 5, а вот будущий флагман, предварительно названый Nokia 8, вполне может заполучить оптику от Zeiss.

Nokia как раз работает над новым передовым аппаратом, в состав которого войдут 4 или 6 Гб оперативной памяти, топовый процессор Qualcomm 835 и полностью металлический корпус, заднюю панель которого займет двойная фотокамера. По слухам, кстати, в названии этого гаджета будет слово PureView, которое ранее означало принадлежность смартфона Nokia к семейству камерофонов. Главное, чтобы Nokia не намудрила с ценой, как это случилось с Nokia 6 — этот мобильник стоит чуть ли не вдвое дороже чем тот же Xiaomi Redmi Note 4, обладающий почти идентичными характеристиками (сегодня вышла его версия с 4 Гб RAM и 64 Гб ROM).