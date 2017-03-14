Коммунальное предприятие Плесо планирует существенно разнообразить пляжный досуг киевлян предложениями активного отдыха и бесплатных занятий для детей. А также обещает, что открытие сезона этого года будет качественно отличаться от предыдущих. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации..подробнее

Новость была оставлена 14 марта 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.