В центре Киева участники добровольческого движения ОУН организовали акцию протеста и устроили потасовку возле здания, в котором находится офис бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщает Укринформ.Читай также: Начальник киевской полиции рассказал о погромах в центре города В момент когда к.подробнее

Новость была оставлена 15 марта 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.