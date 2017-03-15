Россия обеспечила себе шестую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после вылета португальского «Порту» из Лиги чемпионов. Шестое место дает право выставить три российских клуба в Лиге чемпионов в сезоне-2017/2018. Два из них начнут турнир с группового этапа.

Новость была оставлена 15 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.