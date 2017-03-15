Ивуарийский нападающий казахстанского «Кайрата» Жерар Гоу бурно отпраздновал гол российского одноклубника Андрея Аршавина в матче второго тура чемпионат страны против «Окжетпеса» (2:1). Атакующий хавбек отличился на 82-й минуте встречи, его гол стал победным. Гоу крепко обнял партнера по команде, уложив того на газон.

Новость была оставлена 15 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.