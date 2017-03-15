В среду, 15 марта, на заседании комиссии Киевгорсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали проект о переносе памятника Николаю Щорсу. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.

Проектом предусмотрено обращение в Министерство культуры с просьбой внести.подробнее