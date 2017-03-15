Категория: Столица | 15 марта 2017 16:00
В среду, 15 марта, на заседании комиссии Киевгорсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали проект о переносе памятника Николаю Щорсу. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.
Проектом предусмотрено обращение в Министерство культуры с просьбой внести.подробнее
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