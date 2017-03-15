Хакеры взломали аккаунт дортмундской «Боруссии» в Twitter и опубликовали запись с фотографией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и хештегами #Nazialmanya и #Nazihollanda («нацистская Германия» и «нацистская Голландия»). Публикация была удалена через несколько минут, а пресс-служба клуба принесла свои извинения.

Новость была оставлена 15 марта 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.