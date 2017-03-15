Футбольный клуб «Ростов» не сможет проводить матчи в рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на домашнем стадионе «Олимп-2», пока не устранит проблемы с игровым покрытием. Также Комиссия нашла недостатки у газона стадиона «Центральный» в Казани, на котором выступает местный «Рубин».

Новость была оставлена 15 марта 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.